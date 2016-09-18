 Uzaktan şutta kabus yaşıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Uzaktan şutta kabus yaşıyor

    Uzaktan şutta kabus yaşıyor
    Karadeniz ekibi Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. takımı bu gollerin 6 tanesini ceza sahası dışından yedi. Osmanlıspor maçında N'Diaye, maçında Orkan ve Aytemiz maçında Emre Akbaba ve SefaYılmaz ceza sahası dışından Trabzonspor'a gol kaydetti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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