 Trabzonspor’da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ’da hazırlıklar başladı

    Trabzonspor’da hazırlıklar başladı

    Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz ile oynadığı maçın ardından gece geç saatlerde Trabzon’a gelen bordo mavililer, Serhat Ardahanspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Kupası 2'inci eleme turunda 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da 'nda Serhat Ardahanspor'u konuk edecek olan bordo mavili ekip, ilk çalışmasını saat 11.00' de Tesisleri'nde yaptı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:49
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