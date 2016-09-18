Trabzonspor’da hazırlıklar başladı
Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından gece geç saatlerde Trabzon’a gelen bordo mavililer, Serhat Ardahanspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 2'inci eleme turunda 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Serhat Ardahanspor'u konuk edecek olan bordo mavili ekip, ilk çalışmasını saat 11.00' de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 12
Yorum
gökmen iyi veya kötü forvet yoktur kotu orta çeken oyuncu vardır yada hıc cekemeyen bu arada trabzonsporluyum anlasıldı msj heralde .9
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 10
Yorum
gs yaw ben bu adami hiç sevmiyom yaaa rıdvan dilmen bundan iyiyaaa ...
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 6
Yorum
yorum farki dün akşam attığın ileri topların nerdeyse hepsi hatalı olsa da yine de sende kıpırdama olduğunu hissettik. biraz kendine gelsen şampiyonuz
Trabzonspor’da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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