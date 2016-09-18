 Şehidimiz unutulmadı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Şehidimiz unutulmadı

    Şehidimiz unutulmadı

    taraftarları dünkü maçta 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halis Demir için, “Ruhun göklerde nöbette, kanın bayrakta en yüksekte” pankartı açtı

    Bordo-mavili taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Misafir takım tribünün çok büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar takımlarına destek verdi. Alanyaspor ile Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesi karşı takım tribünü lehinde tezahüratlarda bulundu. taraftarları, "Hoş geldiniz" diye bağırırken, Trabzonsporlular "Anadolu kardeşliği" ve "Selamunaleyküm" tezahüratları yaptı. Trabzonspor taraftarları ayrıca 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halis Demir için, "Ruhun göklerde nöbette, kanın bayrakta en yüksekte" pankartı açtı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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