 Sefa attı ama sevinmedi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Sefa attı ama sevinmedi

    Sefa attı ama sevinmedi
    'un sezon başında 'a kiraladığı Sefa Yılmaz perdeyi kapatan isim oldu. 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren 26 yaşındaki forvet, 90+1'de topla daha ilk buluşmasında frikikten bordo-mavili fileleri havalandırıp skoru ilan etti. Sefa gol sonrası herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Sadece Alanyalı arkadaşları yanına gelerek kendisini tebrik etti
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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