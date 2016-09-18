Revizyon hiç işe yaramadı
3 isimden siftah
Fırtına'nın Alanyaspor maçı ilklere sahne oldu. Bordo-mavili takımda Luis İbanez, Aytaç Kara ve Matus Bero, ilk kez ligde 11'de sahaya çıktı. Son iki haftada alınan mağlubiyet sonrası revizyon kararı alan Yanal'ın bu tercihleri dikkat çekerken, üç oyuncunun da hafta içerisindeki idmanlarda oldukça istekli olduğu öğrenildi
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:24
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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