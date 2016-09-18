Revizyon hiç işe yaramadı

Teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçında revizyona gitti. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde sağ bekte Mustafa Yumlu'ya görev veren Yanal, dün de bu oyuncuyu aynı mevkide oynattı. Sol bekte ise 3 hafta sonra değişime giden Yanal, Güray'ın yerine İbanez'e görev verdi. Okay'ın yerine de Bero dün forma giydi.



3 isimden siftah

Fırtına'nın Alanyaspor maçı ilklere sahne oldu. Bordo-mavili takımda Luis İbanez, Aytaç Kara ve Matus Bero, ilk kez ligde 11'de sahaya çıktı. Son iki haftada alınan mağlubiyet sonrası revizyon kararı alan Yanal'ın bu tercihleri dikkat çekerken, üç oyuncunun da hafta içerisindeki idmanlarda oldukça istekli olduğu öğrenildi