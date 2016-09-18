 Pas-şut var, sonuç yok – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Pas-şut var, sonuç yok

    Pas-şut var, sonuç yok
    Alanya'ya 3-0 yenilen Trabzonspor, istatistiklerde ise bariz üstün olan taraftı. Rakibine göre daha fazla topla oynayan (% 59) bordo-mavili takım, şutlarda rakibini ikiye katladı. Fırtına 18 şut çekip bunlarda 7 isabet sağlarken, Alanyaspor ise 9 şutun 5'inde kaleyi tutturdu. Başarılı pas oranlarında da ev sahibi ekibe fark atan (376- 236) , ayrıca 90 dakikada 9 kez korner kazandı. Alanyaspor sadece 1 korner attı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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