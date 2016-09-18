 Oba Stadı taraftarla buluştu – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Oba Stadı taraftarla buluştu

    Oba Stadı taraftarla buluştu
    Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz , Alanya Oba Stadı'nda ilk kez seyircisiyle buluştu. Ancak maç öncesi sahanın çok fazla sulanması nedeniyle iki takım futbolcuları da zaman zaman ayakta durmakta zorlandı. Aytemiz Alanyaspor ile , tarihlerinde ilk kez Süper

    Lig'de karşı karşıya geldi
    8 farklı futbolcu forma giydi Trabzonspor'da olduğu gibi kadrosunda kadrosunda çok sayıda değişiklik bulunan Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'inde geçen sezondan 8 farklı isim yer aldı. Akdeniz ekibi sezona 22 transferle girerken, dünkü galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltmeyi başardı. Alanya'yı taraftarı ayakta alkışladı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oba Stadı taraftarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.