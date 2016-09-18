 Meler kurbanı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Meler kurbanı

    Meler kurbanı

    30’da Yumlu’nun indirilmesine devam diyen Meler, Fırtına’nın dengesini bozdu. Alanya; Emre, Guerrier ve Sefa ile coştu

    Süper Lig'in son iki haftasında Gaziantepspor, ve Osmanlıspor'a mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a da dün 3-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmaya iyi başlayan, rakip kaleye fırtına gibi inen bordo-mavililer; Suk, Mustafa Yumlu, Bero ve Onazi ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamazken, maçın kırılma anı ise 30. dakikada yaşandı. Bu dakikada gelişen bordo-mavili atakta Nsakala, Mustafa Yumlu'yu ceza sahası içerisinde sert bir müdahale ile indirdi. Ancak hakem Halil Umut Meler, tecrübesizliğinin kurbanı olarak bu net penaltıya 'devam' dedi. Karadeniz ekibinin futbolcularının itirazları da hakemin kararını değiştiremedi. İkinci yarının hemen başında dakikalar 48'i gösterdiğinde Emre Akbaba, ceza yayının hemen önünden sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

    SEFA GİRDİ VE ATTI
    63'te ise bu kez ceza sahasında topla buluşan Gurrier, kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu Onur Kıvrak'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0. 90+1'de de Trabzonspor'dan Alanya'ya kiralık olarak giden Sefa Yılmaz oyuna girdikten 2 dakika sonra kazanılan serbest vuruşu kullanmak istedi. Ceza sahasını karşıdan gören pozisyonda topun başına geçen Sefa, düzgün bir vuruşla skoru ilan eden golü kaydetti: 3-0.

    42 YILIN EN KÖTÜSÜ
    bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta 1 galibiyet 3 yenilgi aldı ve sadece 3 puan topladı. Trabzonspor böylece 4. haftalar itibariyle son 42 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Trabzonspor lige çıktığı ilk sezon olan 1974-75 sezonunda ilk 4 haftada 3 beraberlik 1 yenilgi ile 3 puanda kalmıştı.

    Yunus Emre SEL
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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