Meler kurbanı
30’da Yumlu’nun indirilmesine devam diyen Meler, Fırtına’nın dengesini bozdu. Alanya; Emre, Guerrier ve Sefa ile coştu
SEFA GİRDİ VE ATTI
63'te ise bu kez ceza sahasında topla buluşan Gurrier, kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu Onur Kıvrak'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0. 90+1'de de Trabzonspor'dan Alanya'ya kiralık olarak giden Sefa Yılmaz oyuna girdikten 2 dakika sonra kazanılan serbest vuruşu kullanmak istedi. Ceza sahasını karşıdan gören pozisyonda topun başına geçen Sefa, düzgün bir vuruşla skoru ilan eden golü kaydetti: 3-0.
42 YILIN EN KÖTÜSÜ
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta 1 galibiyet 3 yenilgi aldı ve sadece 3 puan topladı. Trabzonspor böylece 4. haftalar itibariyle son 42 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Trabzonspor lige çıktığı ilk sezon olan 1974-75 sezonunda ilk 4 haftada 3 beraberlik 1 yenilgi ile 3 puanda kalmıştı.
Yunus Emre SEL
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:34
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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