 Bize yakışmadı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Bize yakışmadı

    Bize yakışmadı

    13 kez ikili mücadele kaybı yaparak bu alanda zirveye çıkan Castillo, “Büyük bir şok yaşıyoruz. Özür dileriz” diye konuştu

    'un sezon başında transfer ettiği Fabian Castillo, Aytemiz Alanya karşılaşmasında vasat kaldı. 90 dakika boyunca topla en çok oynayan oyunculardan biri olan Kolombiyalı sol kanat, toplamda 13 kez ikili mücadeleden top kaybı yaptı ve bu alanda ilk sırada maçı bitirdi. Maç sonrası konuşan Castillo, "Büyük bir şok yaşıyoruz. Bu skor bize hiç yakışmadı. Özür dileriz" dedi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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