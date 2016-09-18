 Ayağa kalkacağız – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ayağa kalkacağız

    Ayağa kalkacağız

    “Bu yenilgi takım olma yolundaki acılı sürecin bir adımıydı. İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var ve hep birlikte ’u ayağa kaldıracağız”

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-0 yenilgi sonrası "Takım olma yolundaki acılı sürecin bence bir adımıydı. Bundan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı ayağa kaldıracaklar" dedi. Bordo-mavili hoca, "Geçen seneki atlattığımız badireler sonucunda ortaya çıkan tablodan sonra bizi skorlar desteklese çok daha çabuk istediğimiz yola girmiş olacaktık. Özellikle 3 maçlık periyot bize buna müsaade etmeyecek ve biz biraz daha uğraşmak zorunda kalacağız. Emin olun ki ben ve yönetim oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu. Oyunda iki farklı devre olduğunu aktaran Yanal, konuşmasına şöyle devam etti: "İkinci devredeki oyunun hemen başındaki gol sonrası takım dağınıklığı bize hiç yakışmadı. Çok çabuk şekilde toparlayıp, oyuna dönemiz gerekiyordu. Başaramadık. Bu takımı beraber ayağa kaldıracağız. Trabzonspor istediği süreci tekrar yakalayıp, istediği noktaya mutlaka gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın."
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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