 Anlamlı ziyaret – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Anlamlı ziyaret

    Anlamlı ziyaret

    İçişleri Bakanı Soylu, Fahrettin Yavuz’un evine gitti. Çocukları Mahmut ve Ali ile yakından ilgilenen Soylu, iki minik taraftarı ’a üye yapma sözü verdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Fahrettin Yavuz'un ailesini ziyaret etti. Darbecilerin açtığı ateşle şehit düşen evli ve iki çocuk babası Yavuz'un Şişli'deki evine giden Soylu, şehidin eşi Meryem, çocukları 10 yaşındaki Mahmut ve 5 yaşındaki Ali ile yakından ilgilendi. Oyuncak hediye ettiği Ali ve Mahmut'un koyu bir Trabzonspor taraftarı olduklarını öğrenen Bakan Soylu, çocukları 'a üye yapma sözü verdi. Bu söz üzerine sevinen şehidin oğulları Ali ve Mahmut, Trabzonspor marşını okudu.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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