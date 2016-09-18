 Akyazı’ya çıkarma – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Akyazı’ya çıkarma

    Akyazı’ya çıkarma
    Toki Başkanı Ergün Turan, 'un yeni stadyumu Akyazı'daki çalışmaları yerinde inceledi. Beraberinde Akyazı Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ile birlikte incelemelerde bulunan Turan, eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve stadyumun yetişmesi için talimat verdi. Saral ile fikir alışverişinde bulunan Turan, "Çatı-çelik montajını bir hafta içerisinde tamamen bitireceğimiz stadyumda skorboardın montajını tamamladık. Hibrit çim için ise drenaj çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kompleks çevresindeki bağlantı yolları ve kavşakları en kısa zamanda tamamlanacak. Türkiye'nin göz bebeği Akyazı Stadı, 'Smart Roof' çatı sistemi ile Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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