 Akçay’ın acı günü! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Akçay’ın acı günü!

    Akçay’ın acı günü!
    'un eski futbolcularından Cengiz Akçay'ın bir süredir tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 30 yaşındaki kızı Gizem Akçay, dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Merhume, Trabzon Hatuncuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bostancı mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

    Usta'dan taziye
    Başkan Muharrem Usta da Gizem Akçay'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya Twitter'dan taziye mesaj yayınladı. Usta mesajında, "Trabzonspor'umuzun oyuncularından Cengiz Akçay kardeşimizin gencecik kızı amansız hastalığa yenik düştü. Kızımıza rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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