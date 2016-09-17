 Yumlu: Başka çare yok – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Yumlu: Başka çare yok

    Yumlu: Başka çare yok
    Alanya maçı öncesi galibiyet yemininin yapıldığı 'da Mustafa Yumlu, taraftarların yüreğine su serpti. Yumlu, "Tüm konsantremizi Alanyaspor maçına vermiş durumdayız. Başka çaremiz yok. Taraftarlarımız sürekli bizim arkamızda olsun" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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