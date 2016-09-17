Yanal maç sonu konuştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Buradan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar” dedi.
Oyunda iki farklı devre olduğunu aktaran Yanal, "İkinci devredeki oyunun hemen başındaki gol sonrası takımı dağınıklığı bize hiç yakışmadı. Bunu çok çabuk şekilde toparlayıp, oyuna dönemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Buradan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar. Beraber ayağa kaldıracağız. Trabzonspor istediği süreci tekrar yakalayıp, istediği noktaya mutlaka gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:22
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
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