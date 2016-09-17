 Yanal maç sonu konuştu – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Yanal maç sonu konuştu

    Yanal maç sonu konuştu

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Buradan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar” dedi.

    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, karşılaşmayı ilk devre ve ikinci devre şeklinde değerlendirdi. Yanal, "Geçen seneki atlattığımız badireler sonucunda ortaya çıkan tablodan sonra bizi skorlar desteklese çok daha çabuk istediğimiz yola girmiş olacaktık. Özellikle 3 maçlık periyot bize buna müsaade etmeyecek ve biz biraz daha uğraşmak zorunda kalacağız. Emin olun ki ben yönetim kurulu başkanı ve yönetim olmak üzere ve oyuncularıma güveniyorum. Bunun en kısa zamanda olacağına inanıyorum" dedi.

    Oyunda iki farklı devre olduğunu aktaran Yanal, "İkinci devredeki oyunun hemen başındaki gol sonrası takımı dağınıklığı bize hiç yakışmadı. Bunu çok çabuk şekilde toparlayıp, oyuna dönemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Buradan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar. Beraber ayağa kaldıracağız. istediği süreci tekrar yakalayıp, istediği noktaya mutlaka gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:22
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