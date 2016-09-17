Trabzonspor galibiyeti unuttu
Süper Lig'deki kötü gidişe dur diyemeyen Trabzonspor, üst üste 3. yenilgisini aldı. Alanya deplasmanından da puansız dönen bordo mavililer 4. hafta sonundan 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyasor evinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezon öncesi önemli transferlere imza atan Trabzonspor, kötü giden tabloyu tersine çeviremedi. İlk yarıdaki futboluyla oyunun hakimi olan Fırtına aradığı golü bir türlü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
İkinci yarıya her iki takımda etkili başladı. İlk etkili atak Alanyaspor'dan geldi. 46. dakikada Guerrier uzaktan kaleyi yokladı. Onur Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti. Onur'un hızla oyuna soktuğu top Suk'la buluştu. Meşin yuvarlağı soluna alan Koreli futbolcu şutunu kaleye gönderdi ve top direğin dibinden auta çıktı. 48. dakikada ise hızlı gelişen Alanyaspor atağında Deniz Vural kısa pasıyla topu Emre Akbaba ile buluşturdu. Emre Akbaba ceza sahası yayı önünde topu soluna çekip sert bir şut çekti ve kaleci Onur'un sağından topu ağlar ile buluşturdu. Emre Akbaba'nın golü ile Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti
ONUR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
62. dakikda sol kanattan gelişen atakta Vagner Love ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanında Deniz Vural topu tekrar ön direğe doğru yerden çarptırarak indirdi. Seken topu takip eden Wilde-Donald Guerrier altıpas çizgisi önünden kafa vuruşunu yaptı ancak Onur Kıvrak çizgi üstünden topu kornere çeldi.
ALANYA HATAYI AFFETMEDİ
Atak hazırlığında topu kaptıran Trabzonspor kalesinde golü gördü. Orta alanda topu kapan Emre Akbaba uzun pasıyla topu Wilde-Donald Guerrier ile buluşturdu. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Guerrier kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağı ile şık ve düzgün bir vuruşla topu Onur'un sağından ağlar ile buluşturdu:2-0.
TRABZON'UN BASKISI GOL GETİRMEDİ
2-0 geriye düştükten sonra bordo mavililer Alanyaspor üzerindeki baskısını arttırdı ancak aradığı golleri bulamadı. Uzaktan şutlarla da kaleyi yoklayan Fırtına bu girişimden de sonuç alamadı ve evine puansız döndü.
SEFA YILMAZ'DAN HARİKA GOL
Gol arayan Trabzonspor, defans hattını ikinci plana attı. Alanyaspor'da 90. dakikada Guerrier kaptığı topu hızla rakip alana taşıdı. Kaleyi cepheden gören yerde Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına Trabzonspor'un kiralık olarak gönderdiği Sefa Yılmaz geçti ve şık plase vuruşuyla kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu ve skoru ilan etti:3-0.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:17
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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