Trabzonspor galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyasor evinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Sezon öncesi önemli transferlere imza atan Trabzonspor, kötü giden tabloyu tersine çeviremedi. İlk yarıdaki futboluyla oyunun hakimi olan Fırtına aradığı golü bir türlü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya her iki takımda etkili başladı. İlk etkili atak Alanyaspor'dan geldi. 46. dakikada Guerrier uzaktan kaleyi yokladı. Onur Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti. Onur'un hızla oyuna soktuğu top Suk'la buluştu. Meşin yuvarlağı soluna alan Koreli futbolcu şutunu kaleye gönderdi ve top direğin dibinden auta çıktı. 48. dakikada ise hızlı gelişen Alanyaspor atağında Deniz Vural kısa pasıyla topu Emre Akbaba ile buluşturdu. Emre Akbaba ceza sahası yayı önünde topu soluna çekip sert bir şut çekti ve kaleci Onur'un sağından topu ağlar ile buluşturdu. Emre Akbaba'nın golü ile Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçti

ONUR'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

62. dakikda sol kanattan gelişen atakta Vagner Love ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanında Deniz Vural topu tekrar ön direğe doğru yerden çarptırarak indirdi. Seken topu takip eden Wilde-Donald Guerrier altıpas çizgisi önünden kafa vuruşunu yaptı ancak Onur Kıvrak çizgi üstünden topu kornere çeldi.

ALANYA HATAYI AFFETMEDİ

Atak hazırlığında topu kaptıran Trabzonspor kalesinde golü gördü. Orta alanda topu kapan Emre Akbaba uzun pasıyla topu Wilde-Donald Guerrier ile buluşturdu. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Guerrier kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağı ile şık ve düzgün bir vuruşla topu Onur'un sağından ağlar ile buluşturdu:2-0.

TRABZON'UN BASKISI GOL GETİRMEDİ

2-0 geriye düştükten sonra bordo mavililer Alanyaspor üzerindeki baskısını arttırdı ancak aradığı golleri bulamadı. Uzaktan şutlarla da kaleyi yoklayan Fırtına bu girişimden de sonuç alamadı ve evine puansız döndü.

SEFA YILMAZ'DAN HARİKA GOL

Gol arayan Trabzonspor, defans hattını ikinci plana attı. Alanyaspor'da 90. dakikada Guerrier kaptığı topu hızla rakip alana taşıdı. Kaleyi cepheden gören yerde Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu verdi. Topun başına Trabzonspor'un kiralık olarak gönderdiği Sefa Yılmaz geçti ve şık plase vuruşuyla kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu ve skoru ilan etti:3-0.