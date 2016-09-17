Sprey boya sıktılar

Saat 18.00'de başlayacak maçı izlemek için gelen Trabzonspor'un 50 kişiden oluşan 'Gurbetçi Gençler' adlı taraftar grubu, bindikleri otobüsü, saat 11.00 sıralarında ilçenin girişinde durdurdu. Otobüslerinden inen taraftarlar, Alanya'nın nüfusunu gösteren rakamla Alanya yazısını boyamaya başladılar. Tabelaya sprey boyayla, 'Gurbetçi gençler', 'Trabzonlu gençler' yazısı yazan taraftarlar, daha sonra tabelanın üzerine çıkıp Trabzonspor atkılarıyla poz verdiler.



ÖTEKİ TARAFTARLAR KINADI

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen bir başka Trabzonsporlu taraftar grubu ise boyamayı kınadı. Alanyasporlular Taraftar Grubu'nun kahvaltıda ağırladığı taraftarlar, yapılanın çirkin olduğunu, bu tür olayları tasvip etmediklerini söylediler.



