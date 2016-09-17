 Sprey boya sıktılar – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Sprey boya sıktılar

    Sprey boya sıktılar

    Aytemiz Alanryaspor- maçını izlemek için gelen bir grup Trabzonspor taraftarı, sprey boyayla kent girişindeki Alanya tabelasını boyadı.

    Saat 18.00'de başlayacak maçı izlemek için gelen 'un 50 kişiden oluşan 'Gurbetçi Gençler' adlı taraftar grubu, bindikleri otobüsü, saat 11.00 sıralarında ilçenin girişinde durdurdu. Otobüslerinden inen taraftarlar, Alanya'nın nüfusunu gösteren rakamla Alanya yazısını boyamaya başladılar. Tabelaya sprey boyayla, 'Gurbetçi gençler', 'Trabzonlu gençler' yazısı yazan taraftarlar, daha sonra tabelanın üzerine çıkıp Trabzonspor atkılarıyla poz verdiler.

    ÖTEKİ TARAFTARLAR KINADI
    Karşılaşmayı izlemek için kente gelen bir başka Trabzonsporlu taraftar grubu ise boyamayı kınadı. Alanyasporlular Taraftar Grubu'nun kahvaltıda ağırladığı taraftarlar, yapılanın çirkin olduğunu, bu tür olayları tasvip etmediklerini söylediler.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:27
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