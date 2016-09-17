Sprey boya sıktılar
Aytemiz Alanryaspor-Trabzonspor maçını izlemek için gelen bir grup Trabzonspor taraftarı, sprey boyayla kent girişindeki Alanya tabelasını boyadı.
Saat 18.00'de başlayacak maçı izlemek için gelen Trabzonspor'un 50 kişiden oluşan 'Gurbetçi Gençler' adlı taraftar grubu, bindikleri otobüsü, saat 11.00 sıralarında ilçenin girişinde durdurdu. Otobüslerinden inen taraftarlar, Alanya'nın nüfusunu gösteren rakamla Alanya yazısını boyamaya başladılar. Tabelaya sprey boyayla, 'Gurbetçi gençler', 'Trabzonlu gençler' yazısı yazan taraftarlar, daha sonra tabelanın üzerine çıkıp Trabzonspor atkılarıyla poz verdiler.
ÖTEKİ TARAFTARLAR KINADI
Karşılaşmayı izlemek için kente gelen bir başka Trabzonsporlu taraftar grubu ise boyamayı kınadı. Alanyasporlular Taraftar Grubu'nun kahvaltıda ağırladığı taraftarlar, yapılanın çirkin olduğunu, bu tür olayları tasvip etmediklerini söylediler.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
- Cimşir de loca satın aldı
Toplam 3
Yorum
alper ağa bugün sayısalı vuruyorum hemen locamı alıyorum
- Vuslat günü
Toplam 5
Yorum
gerçek gs li Tüm GS li kardeşlerime sesleniyorum.Lütfen her maçta elimizden geldiğince stadları dolduralım ve GS mize sahip çıkalım.
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 6
Yorum
krtl O 4 yıldızlı sampiyonlukları herkes biliyor nasıl aldıgınızı,biz tüm macları kapalı gişe oynuyoruz gözümüzde siz bir Alanya veya Karabük ile esdegersiniz
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