 Paslar karavana – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Paslar karavana

    Paslar karavana
    Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda isabetli pas oranı en düşük 5 takım arasında Trabzonspor da yer alıyor. Bordo-mavili takım %70 isabetli pas oranı ile oynarken, maç başına 274 isabetli pas yaptı. Ersun Yanal bunu değiştirmek için özel idman yaptırdı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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