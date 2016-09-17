Paslar karavana

Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda isabetli pas oranı en düşük 5 takım arasında Trabzonspor da yer alıyor. Bordo-mavili takım %70 isabetli pas oranı ile oynarken, maç başına 274 isabetli pas yaptı. Ersun Yanal bunu değiştirmek için özel idman yaptırdı.