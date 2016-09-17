Mehmet Ekici ile yola devam
Trabzonspor yönetimi, 2 sezon önce Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen ve sözleşmesi 2017'de bitecek olan Mehmet Ekici ile yola devam etmek istiyor. Trabzonspor yönetiminin Ekici ile sözleşme uzatma konusunda görüştüğü ve 1.4 milyon euro alan yıldız oyuncuya ilk etapta 1.6 milyon euro civarında bir teklif yapıldığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta sahanın da bordo-mavili takımda devam etmeye sıcak baktığını vurguladığı ve sözleşmesini uzatmak istediğini söylediği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin Mehmet ile devre arasına kadar sözleşme uzatacağı belirtildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Mehmet Ekici ile yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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