 Mehmet Ekici ile yola devam – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Mehmet Ekici ile yola devam

    Mehmet Ekici ile yola devam
    yönetimi, 2 sezon önce Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen ve sözleşmesi 2017'de bitecek olan Mehmet Ekici ile yola devam etmek istiyor. Trabzonspor yönetiminin Ekici ile sözleşme uzatma konusunda görüştüğü ve 1.4 milyon euro alan yıldız oyuncuya ilk etapta 1.6 milyon euro civarında bir teklif yapıldığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta sahanın da bordo-mavili takımda devam etmeye sıcak baktığını vurguladığı ve sözleşmesini uzatmak istediğini söylediği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin Mehmet ile devre arasına kadar sözleşme uzatacağı belirtildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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