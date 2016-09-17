Kısa sürede coşarız
Bordo-mavililerin kaptanı Onur, takımın kısa sürede toparlanacağını ve hem skor hem de oyun olarak taraftarı tatmin edeceğini söyledi. Onur, "Geçtiğimiz sezonki kötü görüntü asla bu kez tekrarlanmayacak. İyi ama yeni bir takımız" ifadesini kullandı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Kısa sürede coşarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.