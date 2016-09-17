Kısa sürede coşarız

Bordo-mavililerin kaptanı Onur, takımın kısa sürede toparlanacağını ve hem skor hem de oyun olarak taraftarı tatmin edeceğini söyledi. Onur, "Geçtiğimiz sezonki kötü görüntü asla bu kez tekrarlanmayacak. İyi ama yeni bir takımız" ifadesini kullandı.