 Kısa sürede coşarız – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Kısa sürede coşarız

    Kısa sürede coşarız
    Bordo-mavililerin kaptanı Onur, takımın kısa sürede toparlanacağını ve hem skor hem de oyun olarak taraftarı tatmin edeceğini söyledi. Onur, "Geçtiğimiz sezonki kötü görüntü asla bu kez tekrarlanmayacak. İyi ama yeni bir takımız" ifadesini kullandı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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