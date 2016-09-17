 İlk 3 haftada 4 puan geride – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İlk 3 haftada 4 puan geride

    İlk 3 haftada 4 puan geride
    Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. böylece 3 puanda kalırken, geçen sezon ilk 3 haftada 7 puan almıştı. Fırtına 2014-15 sezonunda ilk 3 haftada yine 3 puan toplamıştı. Karadeniz ekibinde şimdi herkes bu istatistiği tersine çevirmenin hesaplarını yapıyor. Tek hedef hızlı bir şekilde yükselmek.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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