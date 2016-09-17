İlk 3 haftada 4 puan geride
Bordo-mavili takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Trabzonspor böylece 3 puanda kalırken, geçen sezon ilk 3 haftada 7 puan almıştı. Fırtına 2014-15 sezonunda ilk 3 haftada yine 3 puan toplamıştı. Karadeniz ekibinde şimdi herkes bu istatistiği tersine çevirmenin hesaplarını yapıyor. Tek hedef hızlı bir şekilde yükselmek.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
İlk 3 haftada 4 puan geride haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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