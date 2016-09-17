Fırsatı asla kaçırmam

Savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, forma sırasının kendisine geldiğinde bu fırsatı iyi değerlendireceğini söyledi. Geride kalan 3 haftada yedek kulübesine mahkum olan 26 yaşındaki stoper "Ben işimi yapıyorum. Hocam bana ihtiyaç duyarsa formayı verecektir. Kendimi sürekli hazır tutuyorum. Hocamın bana güveni tam. Formayı aldığımda bırakmayacağım" dedi. Deneyimli futbolcu, yeni bir takım olduklarını ve uyum sorunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.