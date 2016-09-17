 Fırsatı asla kaçırmam – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fırsatı asla kaçırmam

    Fırsatı asla kaçırmam
    Savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, forma sırasının kendisine geldiğinde bu fırsatı iyi değerlendireceğini söyledi. Geride kalan 3 haftada yedek kulübesine mahkum olan 26 yaşındaki stoper "Ben işimi yapıyorum. Hocam bana ihtiyaç duyarsa formayı verecektir. Kendimi sürekli hazır tutuyorum. Hocamın bana güveni tam. Formayı aldığımda bırakmayacağım" dedi. Deneyimli futbolcu, yeni bir takım olduklarını ve uyum sorunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırsatı asla kaçırmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.