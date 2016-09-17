Fırsatı asla kaçırmam
Savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, forma sırasının kendisine geldiğinde bu fırsatı iyi değerlendireceğini söyledi. Geride kalan 3 haftada yedek kulübesine mahkum olan 26 yaşındaki stoper "Ben işimi yapıyorum. Hocam bana ihtiyaç duyarsa formayı verecektir. Kendimi sürekli hazır tutuyorum. Hocamın bana güveni tam. Formayı aldığımda bırakmayacağım" dedi. Deneyimli futbolcu, yeni bir takım olduklarını ve uyum sorunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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