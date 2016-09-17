 Dame N’doye siftah yaptı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Dame N’doye siftah yaptı

    Dame N’doye siftah yaptı
    Yıllık alacağı ücrette indirime giderek fedada bulunan Dame N'doye, Aytemiz maçının 18 kişilik kadrosuna girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Alanya deplasmanında N'doye'ye ikinci yarıda şans verebileceği belirtilirken 31 yaşındaki oyuncuyu sağ kanatta da değerlendirebileceği öğrenildi. Senegalli forvet, ligde ilk 3 maçta 18 kişilik kadroda yer almamıştı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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