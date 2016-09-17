Dame N’doye siftah yaptı
Yıllık alacağı ücrette indirime giderek fedada bulunan Dame N'doye, Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna girdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Alanya deplasmanında N'doye'ye ikinci yarıda şans verebileceği belirtilirken 31 yaşındaki oyuncuyu sağ kanatta da değerlendirebileceği öğrenildi. Senegalli forvet, ligde ilk 3 maçta 18 kişilik kadroda yer almamıştı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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