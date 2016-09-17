Beyaz bir sayfa
“Özellikle bayram arifesinde taraftarlarımızı üzdük. Ancak onların gösterdiği sabır ve destek ile bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Alanyaspor’u mağlup ederek kara bulutları dağıtacağız”
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligin ilk 3 haftasında oynanan oyundan tatmin olmayan tecrübeli teknik adam, Alanyaspor karşısında oyuncularından hem güzel futbol hem de 3 puan istedi. Osmanlıspor mücadelesindeki performansın kendilerine yakışmadığını söyleyen Yanal, "Özellikle de bayram arifesinde taraftarlarımızı üzdük. Ancak onların gösterdiği sabır ve destek ile bu zor günleri hep birlikte aşacağız" ifadesini kullandı.
HERKES FARKINDA
Alanyaspor maçının 'yeniden başlangıç' maçı olacağına da vurgu yapan Yanal, "Oyuncularımız da işin bilincindeler. Osmanlıspor maçının ardından onlar da kendi aralarında toplantılar yaptılar ve Alanyaspor'u kendilerine hedef koydular. Rakibimiz de ligin yeni ekiplerinden biri ve bu açıdan zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ancak biz kendimize yeni bir sayfa açmak ve üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak için 3 puana şartlandık" diye konuştu.
TEK HEDEF 3 PUAN
Spor Toto Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayıp ilk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşısına galibiyet için çıkacak. Bordo-mavililer, kötü giden tabloyu tersine çevirmek için bütün planları yaptı. Geride kalan haftada oynanan Osmanlıspor maçında ilk iki haftadaki 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe giden teknik direktör Ersun Yanal'ın, Alanya deplasmanında da kadroda değişiklikler yapabileceği bildirildi. Ersun Yanal'ın sol bekte Güray'ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru'ya şans verebileceği öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı açıklandı.
İDMAN YAPIP UÇTULAR
Süper Lig'in 4. haftasında bugün Alanyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor, tam kadro Alanya'ya gitti. Ersun Yanal yönetiminde sabah yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamlayan Fırtına, 14.30'da Alanya'ya uçtu.
HERKES FARKINDA
Alanyaspor maçının 'yeniden başlangıç' maçı olacağına da vurgu yapan Yanal, "Oyuncularımız da işin bilincindeler. Osmanlıspor maçının ardından onlar da kendi aralarında toplantılar yaptılar ve Alanyaspor'u kendilerine hedef koydular. Rakibimiz de ligin yeni ekiplerinden biri ve bu açıdan zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ancak biz kendimize yeni bir sayfa açmak ve üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak için 3 puana şartlandık" diye konuştu.
TEK HEDEF 3 PUAN
Spor Toto Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayıp ilk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşısına galibiyet için çıkacak. Bordo-mavililer, kötü giden tabloyu tersine çevirmek için bütün planları yaptı. Geride kalan haftada oynanan Osmanlıspor maçında ilk iki haftadaki 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe giden teknik direktör Ersun Yanal'ın, Alanya deplasmanında da kadroda değişiklikler yapabileceği bildirildi. Ersun Yanal'ın sol bekte Güray'ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru'ya şans verebileceği öğrenildi. Öte yandan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı açıklandı.
İDMAN YAPIP UÇTULAR
Süper Lig'in 4. haftasında bugün Alanyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor, tam kadro Alanya'ya gitti. Ersun Yanal yönetiminde sabah yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamlayan Fırtına, 14.30'da Alanya'ya uçtu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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