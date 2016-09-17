 Bero inanıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Bero inanıyor

    Bero inanıyor
    Yeni transferlerden Matus Bero, gelecek adına umutlu olduğunu söyledi. Trabzonspor'da sıfırdan bir başlangıç yaptıklarını belirten 21 yaşındaki genç orta saha, şunları söyledi: "Trabzonspor gerçekten çok büyük kulüp. Zamanla daha iyi olacağız. Umutluyum, önümüzde uzun bir yol var. 'u yeneceğiz."
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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