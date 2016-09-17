Akyazı’da inceleme
Toki Başkanı Ergün Turan, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'da inceleme yaptı. Turan, "Trabzonspor'a güzel bir stadyum yapıyoruz. Akyazı Stadyumu, 'Smart Roof' çatı sistemi ile Türkiye'de bir ilk olacak" diye konuştu. Bordo-mavili yönetim resmi siteden TOKİ Başkanı Turan'a gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Akyazı’da inceleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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