 Akyazı’da inceleme – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Akyazı’da inceleme

    Akyazı’da inceleme
    Toki Başkanı Ergün Turan, 'un yeni stadı Akyazı'da inceleme yaptı. Turan, "Trabzonspor'a güzel bir stadyum yapıyoruz. Akyazı Stadyumu, 'Smart Roof' çatı sistemi ile 'de bir ilk olacak" diye konuştu. Bordo-mavili yönetim resmi siteden TOKİ Başkanı Turan'a gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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