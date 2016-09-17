 61Cell’de sorun – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    61Cell’de sorun

    61Cell’de sorun

    Bordo-mavili kulübün Turkcell ile hayata geçirdiği 0561’li hatları Türk Telekom engelledi. Taraftarlar ve Başkan Muharrem Usta olayın çözülmesini talep etti.

    ile Turkcell arasında yapılan anlaşma sonrası hayata geçirilen 61Cell projesinde sorun çıktı. Daha önce TSCell projesinde yol arkadaşlığı yapılan Avea'yı artık bünyesinde bulunduran Türk Telekom, 0561'li hatların aranmasına müsaade etmiyor. Türk Telekom'un 0561'li hatlara erişimi engellemesi Trabzonspor'a destek için bu hattı alan taraftarları da mağdur etmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden problemin çözülmesi için kampanya başlattı. Twitter'dan seslerini duyurmaya çalışan taraftarlar, sorunun giderilmesini bekliyor.

    USTA: DÜZELMESİ GEREK
    Başkan Muharrem Usta da olayla ilgili açıklama yaptı. Usta, "Koskoca Trabzonspor camiasına bu sorunu yaşatmak olacak iş değil. Yakışmıyor. Durumun acilen düzeltilmesi gerek. Çünkü bu projeye çok önem verdik ve bu hattı alan insanlar var. Mağdur olmamalılar" dedi. Bordo- mavililer, kısa zamanda çözüm için harekete geçecekler.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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