61Cell’de sorun
Bordo-mavili kulübün Turkcell ile hayata geçirdiği 0561’li hatları Türk Telekom engelledi. Taraftarlar ve Başkan Muharrem Usta olayın çözülmesini talep etti.
Trabzonspor ile Turkcell arasında yapılan anlaşma sonrası hayata geçirilen 61Cell projesinde sorun çıktı. Daha önce TSCell projesinde yol arkadaşlığı yapılan Avea'yı artık bünyesinde bulunduran Türk Telekom, 0561'li hatların aranmasına müsaade etmiyor. Türk Telekom'un 0561'li hatlara erişimi engellemesi Trabzonspor'a destek için bu hattı alan taraftarları da mağdur etmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medya üzerinden problemin çözülmesi için kampanya başlattı. Twitter'dan seslerini duyurmaya çalışan taraftarlar, sorunun giderilmesini bekliyor.
USTA: DÜZELMESİ GEREK
Başkan Muharrem Usta da olayla ilgili açıklama yaptı. Usta, "Koskoca Trabzonspor camiasına bu sorunu yaşatmak olacak iş değil. Yakışmıyor. Durumun acilen düzeltilmesi gerek. Çünkü bu projeye çok önem verdik ve bu hattı alan insanlar var. Mağdur olmamalılar" dedi. Bordo- mavililer, kısa zamanda çözüm için harekete geçecekler.
USTA: DÜZELMESİ GEREK
Başkan Muharrem Usta da olayla ilgili açıklama yaptı. Usta, "Koskoca Trabzonspor camiasına bu sorunu yaşatmak olacak iş değil. Yakışmıyor. Durumun acilen düzeltilmesi gerek. Çünkü bu projeye çok önem verdik ve bu hattı alan insanlar var. Mağdur olmamalılar" dedi. Bordo- mavililer, kısa zamanda çözüm için harekete geçecekler.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
61Cell’de sorun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.