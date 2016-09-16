Trabzonspor'da hedef galibiyet

Ligin ilk 3 haftasında arzu ettiği sonuçları elde edemeyen bordo mavililer, kötü giden tabloyu tersine çevirmek istiyor. Bordo mavili takım, ligin 4'üncü haftasında hedefini 3 puan olarak belirledi. Yarın saat 18.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Geride kalan haftada oynanan Osmanlıspor maçında ilk iki haftadaki 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe giden teknik direktör Ersun Yanal'ın, Alanya deplasmanında da kadroda değişiklikler yapabileceği bildirildi. Ersun Yanal'ın sol bekte Güray'ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru'ya şans verebileceği öğrenildi. te yanhdan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı açıklandı.

N'DOYE SÜRPRİZİ

Bu arada Trabzonspor'da yeni sezonda da kadroda tutulan ve yıllık alacağı ücrette indirime giderek fedada bulunan Dame N'doye, Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna girdi. Ersun Yanal'ın Alanya deplasmanında N'doye'ye şans verebileceği belirtilirken 31 yaşındaki oyuncuyu sağ kanatta da değerlendirebileceği öğrenildi. Senegalli forvet oyuncusu, ligde geride kalan ilk 3 maçta 18 kişilik kadroda yer almamıştı.

BERO: "ÖNÜMÜZDE UZUN YOL VAR, UMUTLUYUM"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Matus Bero, gelecek adına umutlu olduğunu söyledi. Trabzonspor'da sıfırdan bir başlangıç yaptıklarını belirten 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, şunları söyledi:

"Trabzonspor gerçekten çok büyük kulüp. Sıfırdan bir başlangıç yaptık. Ben dahil takıma yeni katılan oyuncular var. Zamanla daha iyi olacağız. Umutluyum, önümüzde uzun bir yol var. Aytemiz Alanyaspor maçını kazanıp çıkış yakalamak istiyoruz."