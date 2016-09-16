 Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da hazırlıklar tamamlandı

    Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların, Aytemiz maçı hazırlıklarını Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladığı belirtildi.

    Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oyuncuların ısınmasıyla başladığı, koordinasyon ve taktik çalışmayla son bulduğu kaydedildi.

    Alanya Oba Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Aytemiz Alanyaspor- maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.