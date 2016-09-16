Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladığı belirtildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oyuncuların ısınmasıyla başladığı, koordinasyon ve taktik çalışmayla son bulduğu kaydedildi.
Alanya Oba Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:51
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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