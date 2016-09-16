Okay’a başkan morali
Osmanlıspor maçında Trabzonspor'un yediği ilk golde hata yapan Okay Yokuşlu'ya, Başkan Muharrem Usta moral verdi. Okay ile görüşen Usta, genç oyuncuya, "Hata yaptım diye üzülme. Moralini bozma. Orada takılı kalma" dedi. Okay Yokuşlu'nun da hem yönetimden hem de takım arkadaşlarından özür dilediği dile getirildi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
- Çoraplarıyla koştu geldi
Toplam 13
Yorum
halil gerçek bjk lı olmuş
- Dirseği çıkan Berk 1.5 ay yok
Toplam 3
Yorum
buğra atasoy hazırlık maçıyla manshester city maçında forvetti
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