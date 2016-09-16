 Okay’a başkan morali – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Okay’a başkan morali

    Okay’a başkan morali
    Osmanlıspor maçında 'un yediği ilk golde hata yapan Okay Yokuşlu'ya, Başkan Muharrem Usta moral verdi. Okay ile görüşen Usta, genç oyuncuya, "Hata yaptım diye üzülme. Moralini bozma. Orada takılı kalma" dedi. Okay Yokuşlu'nun da hem yönetimden hem de takım arkadaşlarından özür dilediği dile getirildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:25
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