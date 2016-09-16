Kariyerim için geldim
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, bordo-mavili ekipte harika bir sezon geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Afrika basınına konuşan Onazi, kafasını boşaltmak için Lazio'dan ayrıldığını vurgulayarak, "Türkiye'de mükemmel bir sezon geçirmeyi ve kariyerimi ilerletmeyi umuyorum. Bu takım başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
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