 Kariyerim için geldim – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kariyerim için geldim

    Kariyerim için geldim
    'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, bordo-mavili ekipte harika bir sezon geçirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Afrika basınına konuşan Onazi, kafasını boşaltmak için 'dan ayrıldığını vurgulayarak, "'de mükemmel bir sezon geçirmeyi ve kariyerimi ilerletmeyi umuyorum. Bu takım başarılı olacaktır" ifadesini kullandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:17
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