İşte Akyazı'nın açılış tarihi
Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, “Akyazı’yı 16 Ekim’de açmak için çabalıyoruz olmazsa 30 Ekim’e kalacak. Sonuçta bakkal dükkanı açmıyoruz ki” dedi.
Bordo-mavili kulübün yapımı devam eden yeni stadı Akyazı'da çalışmalar yoğun şekilde sürdürülürken, stadın açılışı Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacakları Akhisar Belediye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımda, hedeflerinin Akyazı'nın açılışını 16 Ekim'de yapmak olduğunu belirterek, "Bütün çaba onun için. Yetişmezse sonraki tarih 30 Ekim. Bakkal açmıyoruz ki, sonuçta 42 bin kişilik stadyum" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takım, 30 Ekim'de Çaykur Rizespor ile oynayacak. Stattaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çalışan sayısı artırıldı, drenaj ve çevre düzenlemeleri sona ermek üzere. Kısa zaman içerisinde çim işleri de bitirilecek ve küçük detaylar kalacak. Ardından da açılış programı netleştirilecek.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
İşte Akyazı'nın açılış tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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