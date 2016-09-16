 İşte Akyazı'nın açılış tarihi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    İşte Akyazı'nın açılış tarihi

    İşte Akyazı'nın açılış tarihi

    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, “Akyazı’yı 16 Ekim’de açmak için çabalıyoruz olmazsa 30 Ekim’e kalacak. Sonuçta bakkal dükkanı açmıyoruz ki” dedi.

    Bordo-mavili kulübün yapımı devam eden yeni stadı Akyazı'da çalışmalar yoğun şekilde sürdürülürken, stadın açılışı Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacakları Akhisar Belediye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımda, hedeflerinin Akyazı'nın açılışını 16 Ekim'de yapmak olduğunu belirterek, "Bütün çaba onun için. Yetişmezse sonraki tarih 30 Ekim. Bakkal açmıyoruz ki, sonuçta 42 bin kişilik stadyum" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takım, 30 Ekim'de Çaykur Rizespor ile oynayacak. Stattaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Çalışan sayısı artırıldı, drenaj ve çevre düzenlemeleri sona ermek üzere. Kısa zaman içerisinde çim işleri de bitirilecek ve küçük detaylar kalacak. Ardından da açılış programı netleştirilecek.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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