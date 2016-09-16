 Cimşir de loca satın aldı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Cimşir de loca satın aldı

    Cimşir de loca satın aldı
    Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, bilindiği gibi yapımı devam eden Akyazı Stadı'ndan loca satın almıştı. Akçay'ın, son olarak bordo-mavililerden alacağı olan 180 bin doları da kulübe bağışlaması büyük takdir topladı. Akçay'ın yardımcısı eski kaptanı Hüseyin Cimşir'in de loca satın aldığı dile getirildi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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