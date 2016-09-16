Cimşir de loca satın aldı
Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Akçay, bilindiği gibi yapımı devam eden Akyazı Stadı'ndan loca satın almıştı. Akçay'ın, son olarak bordo-mavililerden alacağı olan 180 bin doları da kulübe bağışlaması büyük takdir topladı. Akçay'ın yardımcısı eski Trabzonspor kaptanı Hüseyin Cimşir'in de loca satın aldığı dile getirildi.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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