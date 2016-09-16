 Çıkışa geçeceğiz – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Çıkışa geçeceğiz

    Çıkışa geçeceğiz

    Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Aytemiz maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirterek, “Son iki haftada kayıplar yaşadık ama ders aldık” dedi.

    Toto Süper Lig'in ilk haftasında karşısından galibiyetle ayrılan ancak sonraki iki maçında Gaziantepspor ve Osmanlıspor'a mağlup olan 'da, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında hedef 3 puan olarak belirlendi. Bordo- mavililerin oyuncusu Yusuf Erdoğan, Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Trabzonspor'un her maça kazanmak için çıktığını dile getiren Erdoğan, "Ersun hocamızın, 'Trabzonspor tavla bile oynasa kazanmak zorundadır" diye güzel bir sözü var" dedi ve şöyle devam etti:

    TOPLANTILAR YAPTIK
    Yeni kurulan bir takımız. Bu süreci ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi. Gaziantepspor ve Osmanlıspor mağlubiyetlerinden gerekli dersleri aldık. Güzel bir hafta geçiriyoruz. Aramızda toplantılar yaptık. Bu yıl çok farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz. Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum."
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:14
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