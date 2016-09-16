Büyüksün Durica baba!
Fırtına'nın 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Durica, umut verici açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili takımın eski futbolcusu Sapara'dan bilgi aldığını kaydeden Durica, "Büyük bir kulübe geldim. Takım arkadaşlarım bana 'baba' diye sesleniyor. Takımda çok güzel bir birliktelik var" diye konuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
- Porto’ya dönmek istemiyorum
Toplam 9
Yorum
Oktay unutmayın gomezde ilk haftalar sıfır çekmişti. adam daha ligte az bir süre oynadı. avrupa maçında da asisi var. durun biraz hemen harcamayın.
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