 Büyüksün Durica baba! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Büyüksün Durica baba!

    Büyüksün Durica baba!
    Fırtına'nın 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Durica, umut verici açıklamalarda bulundu. 'a gelmeden önce bordo-mavili takımın eski futbolcusu Sapara'dan bilgi aldığını kaydeden Durica, "Büyük bir kulübe geldim. Takım arkadaşlarım bana 'baba' diye sesleniyor. Takımda çok güzel bir birliktelik var" diye konuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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