 Bizi yalnız bırakmayın – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bizi yalnız bırakmayın

    Bizi yalnız bırakmayın

    Uğur Demirok, taraftara seslendi:

    Fırtına'nın defansının bel kemiklerinden Uğur Demirok, takımın geleceğinin parlak olduğunu söyledi. 28 yaşındaki stoper, iki maç kaybettiklerini hatırlatarak, "Taraftarlarımız hiç merak etmesin. Bu takımı hak ettiği yere getireceğiz ve seri galibiyetlere başlayacağız. Olumsuzlukları düzeltmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Böyle olumsuzlukların yaşandığı bir süreçte taraftarımız bizden desteğini esirgemesin. Kötü günde bizi yalnız bırakmasınlar" dedi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:20
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