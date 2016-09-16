3 puan yemini
Teknik direktör Ersun Yanal’ın toplantı yaptığı futbolcular, “Alanyaspor’u kesinlikle mağlup edeceğiz. Ardından seri galibiyetlerle hızlı bir şekilde yükselişe geçeceğiz” dediler.
Trabzonspor'da yarın Süper Lig'de oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi alarm verilmiş durumda. Kasımpaşa galibiyeti sonrası art arda gelen Gaziantepspor ve Osmanlıspor mağlubiyetleri teknik direktör Ersun Yanal'ın kemerleri biraz daha sıkmasına neden oldu. Bordo-mavili hocanın deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi futbolcularıyla sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi. Yanal'ın öğrencilerine, bu karşılaşmayı kazanıp galibiyet serisi başlatmaları gerektiğine vurgu yaptığı ve "Yeni bir takımız evet ama bu formanın bir ağırlığı var. Trabzonspor tarihine bir bakın ve ne demek istediğimi iyice anlayın. Yeni bir takım olmamız bazı hataları yapmamıza sebep olamaz, olmamalı. Futbolun basit kuralları var. Koşun ve mücadele edin. Sahada birbirinizle yardımlaşın" dediği belirtildi.
ONUR'DAN DUYGUSAL SÖZLER
Deneyimli hocanın konuşmasının devamında "En çok canımızı yakan ise çok basit hatalarla kaybetmek. Bu hatalar Trabzonspor gibi büyük bir takıma yakışmıyor" sözlerini sarf etmesinin futbolcuları oldukça etkilediği vurgulandı. Karadeniz ekibinin oyuncularının bu sözler sonrası, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hata hepimizin. Gerekeni yapacağız. Hızlı bir yükseliş süreceğine gireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dediği belirtildi. Yanal'ın toplantısı sonrası bu kez kaptan Onur, takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Burada duygusal bir konuşma yapan Onur'un da tüm takımdan tek tek galibiyet sözü aldığı vurgulandı.
ONUR'DAN DUYGUSAL SÖZLER
Deneyimli hocanın konuşmasının devamında "En çok canımızı yakan ise çok basit hatalarla kaybetmek. Bu hatalar Trabzonspor gibi büyük bir takıma yakışmıyor" sözlerini sarf etmesinin futbolcuları oldukça etkilediği vurgulandı. Karadeniz ekibinin oyuncularının bu sözler sonrası, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hata hepimizin. Gerekeni yapacağız. Hızlı bir yükseliş süreceğine gireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dediği belirtildi. Yanal'ın toplantısı sonrası bu kez kaptan Onur, takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Burada duygusal bir konuşma yapan Onur'un da tüm takımdan tek tek galibiyet sözü aldığı vurgulandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
3 puan yemini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.