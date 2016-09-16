 3 puan yemini – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    3 puan yemini

    3 puan yemini

    Teknik direktör Ersun Yanal’ın toplantı yaptığı futbolcular, “’u kesinlikle mağlup edeceğiz. Ardından seri galibiyetlerle hızlı bir şekilde yükselişe geçeceğiz” dediler.

    'da yarın Süper Lig'de oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi alarm verilmiş durumda. Kasımpaşa galibiyeti sonrası art arda gelen Gaziantepspor ve Osmanlıspor mağlubiyetleri teknik direktör Ersun Yanal'ın kemerleri biraz daha sıkmasına neden oldu. Bordo-mavili hocanın deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi futbolcularıyla sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi. Yanal'ın öğrencilerine, bu karşılaşmayı kazanıp galibiyet serisi başlatmaları gerektiğine vurgu yaptığı ve "Yeni bir takımız evet ama bu formanın bir ağırlığı var. Trabzonspor tarihine bir bakın ve ne demek istediğimi iyice anlayın. Yeni bir takım olmamız bazı hataları yapmamıza sebep olamaz, olmamalı. Futbolun basit kuralları var. Koşun ve mücadele edin. Sahada birbirinizle yardımlaşın" dediği belirtildi.

    ONUR'DAN DUYGUSAL SÖZLER
    Deneyimli hocanın konuşmasının devamında "En çok canımızı yakan ise çok basit hatalarla kaybetmek. Bu hatalar Trabzonspor gibi büyük bir takıma yakışmıyor" sözlerini sarf etmesinin futbolcuları oldukça etkilediği vurgulandı. Karadeniz ekibinin oyuncularının bu sözler sonrası, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hata hepimizin. Gerekeni yapacağız. Hızlı bir yükseliş süreceğine gireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" dediği belirtildi. Yanal'ın toplantısı sonrası bu kez kaptan Onur, takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Burada duygusal bir konuşma yapan Onur'un da tüm takımdan tek tek galibiyet sözü aldığı vurgulandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:20
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