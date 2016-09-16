 100 milyon euro’yu geçer – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    100 milyon euro’yu geçer

    100 milyon euro’yu geçer
    Bordo-mavili yönetim, bu sezon 63 milyon 350 bin euro olan kadro değerini iki yıl içinde 100 milyon euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin takım değeri, 2015-16'da 128 milyon euro, 2014-15'te 87 milyon euro, 2013-14'te 82 milyon 400 bin euro, 2012-13'te 94 milyon 650 bin euro, 2011-12'de 80 milyon euro olmuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:14
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