100 milyon euro’yu geçer
Bordo-mavili yönetim, bu sezon 63 milyon 350 bin euro olan kadro değerini iki yıl içinde 100 milyon euro'nun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin takım değeri, 2015-16'da 128 milyon euro, 2014-15'te 87 milyon euro, 2013-14'te 82 milyon 400 bin euro, 2012-13'te 94 milyon 650 bin euro, 2011-12'de 80 milyon euro olmuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
100 milyon euro’yu geçer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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