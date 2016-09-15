 "Trabzonspor kazanmak zorunda" – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    " kazanmak zorunda"

    "Trabzonspor kazanmak zorunda"

    Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Aytemiz maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirterek, " kazanmak zorundadır. Son iki haftada kayıplar yaşadık ama gerekli dersleri aldık. Çıkışa geçeceğiz" dedi.

    Toto Süper Lig'in ilk haftasında karşısından galibiyetle ayrılan ancak sonraki iki maçında ve Osmanlıspor'a mağlup olan 'da, hafta sonu oynanacak Aytemiz maçında hedef 3 puan olarak belirlendi. Bordo mavililerin oyuncusu Yusuf Erdoğan, Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

    "GEREKLİ DERSLERİ ALDIK"
    Trabzonspor'un her maça kazanmak için çıktığını dile getiren Erdoğan, "Ersun hocamızın, 'Trabzonspor tavla bile oynasa kazanmak zorundadır" diye güzel bir sözü var. Yeni kurulan bir takımız. Bu süreci ne kadar az hasarla atlatırsak o kadar iyi. Gaziantepspor ve Osmanlıspor mağlubiyetlerinden gerekli dersleri aldık. Güzel bir hafta geçiriyoruz. Aramızda toplantılar yaptık. Bu yıl çok farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz. Aytemiz Alanyaspor maçı ile çıkışa geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

    NEVZAT AYDIN: "AKYAZI'YI 16 EKİM'E YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
    Bu arada, Trabzonspor'un yapımı devam eden yeni stadı Akyazı'da çalışmalar yoğun şekilde sürdürülürken, stadın açılışı Spor Toto Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacakları Akhisar Belediye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, hedeflerinin Akyazı'nın açılışını 16 Ekim'de yapmak olduğunu belirterek, "Bütün çaba onun için. Yetişmezse sonraki tarih 30 Ekim. Bakkal açmıyoruz ki, sonuçta 42 bin kişilik stadyum" ifadelerini kullandı.

    ALANYA MAÇINDA GALİBİYET SÖZÜ
    Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın da, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi futbolcularıyla sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi. Yanal'ın öğrencilerine, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanıp galibiyet serisi başlatmaları gerektiğine vurgu yaptığı, futbolcuların da deneyimli teknik adama, Alanyaspor karşılaşması öncesi galibiyet sözü verdikleri belirtildi.

    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:49
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