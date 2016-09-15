Trabzon Vakfı yolda
Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor Vakfı’nı kurarak amatör kulüplere destek vereceklerini, 3-5 yıla çok önemli futbolcuları takıma kazandıracaklarını söyledi.
Başkan Muharrem Usta, yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreninde Trabzonspor Vakfı'nı kuracaklarını belirterek, "Bu vakıfta, bölgemizde spor adına gelecek vadeden ne kadar başarılı genç arkadaşlarımız varsa, biz bunlara burs imkanı, eğitim katkısı sağlayacağız. Böylece Trabzonspor gerçek bir şemsiye olsun istiyoruz" dedi. "Trabzonspor olarak amatör spor kulüplerine destek olalım" diyen Usta şöyle devam etti:
KALİTELİ İSİMLER ÇIKAR
"Bu vakıfta, bölgemizde spor adına gelecek vadeden ne kadar başarılı genç arkadaşlarımız varsa, biz bunlara burs imkanı, eğitim katkısı sağlayacağız. Artık kendi kabuğuna çekilmiş bir Trabzonspor olmamalı. Ama Trabzonspor'un bir kuruşunun boşa gitmeyeceği bir düzen oluşturmalıyız. 3-5 yıl sonra inanıyorum ki bu bölgeden çok kaliteli futbolcular çıkacak."
KALİTELİ İSİMLER ÇIKAR
"Bu vakıfta, bölgemizde spor adına gelecek vadeden ne kadar başarılı genç arkadaşlarımız varsa, biz bunlara burs imkanı, eğitim katkısı sağlayacağız. Artık kendi kabuğuna çekilmiş bir Trabzonspor olmamalı. Ama Trabzonspor'un bir kuruşunun boşa gitmeyeceği bir düzen oluşturmalıyız. 3-5 yıl sonra inanıyorum ki bu bölgeden çok kaliteli futbolcular çıkacak."
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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