 Trabzon Vakfı yolda – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Trabzon Vakfı yolda

    Trabzon Vakfı yolda

    Başkan Muharrem Usta, Vakfı’nı kurarak amatör kulüplere destek vereceklerini, 3-5 yıla çok önemli futbolcuları takıma kazandıracaklarını söyledi.

    Başkan Muharrem Usta, yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreninde Vakfı'nı kuracaklarını belirterek, "Bu vakıfta, bölgemizde adına gelecek vadeden ne kadar başarılı genç arkadaşlarımız varsa, biz bunlara burs imkanı, eğitim katkısı sağlayacağız. Böylece Trabzonspor gerçek bir şemsiye olsun istiyoruz" dedi. "Trabzonspor olarak amatör spor kulüplerine destek olalım" diyen Usta şöyle devam etti:

    KALİTELİ İSİMLER ÇIKAR
    "Bu vakıfta, bölgemizde spor adına gelecek vadeden ne kadar başarılı genç arkadaşlarımız varsa, biz bunlara burs imkanı, eğitim katkısı sağlayacağız. Artık kendi kabuğuna çekilmiş bir Trabzonspor olmamalı. Ama Trabzonspor'un bir kuruşunun boşa gitmeyeceği bir düzen oluşturmalıyız. 3-5 yıl sonra inanıyorum ki bu bölgeden çok kaliteli futbolcular çıkacak."
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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