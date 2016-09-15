Tam destek veriyoruz
Bakan Süleyman Soylu: Hepimiz Trabzonspor’un arkasındayız. Ne olursa olsun destekleyeceğiz. Trabzonspor futbolda çok önemli başarıların altına imza attı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki bayramlaşma törenine katılarak Başkan Muharrem Usta, yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Onur ile bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası Yanal ve Onur ile bir süre sohbet eden Bakan Süleyman Soylu, Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek kendileri ve tüm kentin destek için bordo-mavililerin arkasında olduğunu söyledi. Bayramlaşmada Başkan Usta, Bakan Soylu'ya adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti. Burada bir konuşma yapan Soylu, Trabzonspor'un önemli başarılara imza attığını hatırlatıp şunları söyledi:
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"Hepimiz Trabzonspor'un arkasındayız. Ne olursa olsun destekleyeceğiz. Trabzonspor futbolda çok önemli başarıların altına imza attı. Bu başarıların önemi şudur; Kendi yetiştirdiği futbolcularla, 'Spor tarihinde sarsılmaz ve bulundukları yerler yıkılmaz' denilen 3 büyüklere bir büyük daha ekledi. Bunlar futbol tarihinde kolay olacak süreçler değildir. 4 büyükler kavramını üst üste yaşadığı şampiyonluklarla gerçekleştirdi. Efsane başkanları, futbolcuları, futbol adamları oldu. Özellikle futbol ekonomisinin 3 büyüklere doğru kayması sanki Trabzonspor'u bu işin dışına itiyormuş gibi görüldü ama Trabzonspor yine bu işe asıldı. Trabzonspor'dan özellikle kendi dinamiklerini ve çevresel dinamiklerini harekete geçirmesini bekliyoruz. Bu konuda Başkan Muharrem Usta'nın önemli hamleler yaptığını biliyoruz." Daha önce Beylerbeyi futbol kulübünde forma giydiğini kaydeden Bakan Soylu'ya "Hangi bölgede oynuyordunuz?" sorusu yöneltildi. Soylu, "Stoper ve sağ bek" deyince Başkan Usta esprili bir tavır ile "Tam bize lazım olan" deyince gülüşmelere sebep oldu.
SOYLU'YA TEKLİF!
"Hepimiz Trabzonspor'un arkasındayız. Ne olursa olsun destekleyeceğiz. Trabzonspor futbolda çok önemli başarıların altına imza attı. Bu başarıların önemi şudur; Kendi yetiştirdiği futbolcularla, 'Spor tarihinde sarsılmaz ve bulundukları yerler yıkılmaz' denilen 3 büyüklere bir büyük daha ekledi. Bunlar futbol tarihinde kolay olacak süreçler değildir. 4 büyükler kavramını üst üste yaşadığı şampiyonluklarla gerçekleştirdi. Efsane başkanları, futbolcuları, futbol adamları oldu. Özellikle futbol ekonomisinin 3 büyüklere doğru kayması sanki Trabzonspor'u bu işin dışına itiyormuş gibi görüldü ama Trabzonspor yine bu işe asıldı. Trabzonspor'dan özellikle kendi dinamiklerini ve çevresel dinamiklerini harekete geçirmesini bekliyoruz. Bu konuda Başkan Muharrem Usta'nın önemli hamleler yaptığını biliyoruz." Daha önce Beylerbeyi futbol kulübünde forma giydiğini kaydeden Bakan Soylu'ya "Hangi bölgede oynuyordunuz?" sorusu yöneltildi. Soylu, "Stoper ve sağ bek" deyince Başkan Usta esprili bir tavır ile "Tam bize lazım olan" deyince gülüşmelere sebep oldu.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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