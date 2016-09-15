Nijerya’daki evini soydular

Orta saha futbolcusu Onazi'nin Nijerya'daki evine soygun yapıldı.

4 silahlı soyguncu tarafından yapılan soygunla ilgili Onazi, "Eve kargocu gibi gelmişler. Sonrasında ise babamı etkisiz hale getirip bıçakla zarar vermişler. Ayrıca bir dahaki hedefin ise ben olacağımı söylemişler. Sadece para ve araba alıp gittikleri için mutluyum. Daha da ileriye gidebilirlerdi" ifadesini kullandı.



ONAZİ'DEN YENİ İMAJ

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, saç rengini değiştirdi. Saçlarını sarı tonda bir renge boyayan Nijeryalı oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.