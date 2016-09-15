Nijerya’daki evini soydular
Orta saha futbolcusu Onazi'nin Nijerya'daki evine soygun yapıldı.
ONAZİ'DEN YENİ İMAJ
Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, saç rengini değiştirdi. Saçlarını sarı tonda bir renge boyayan Nijeryalı oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
- Stoch yine kayıp
Toplam 5
Yorum
fanatik 35 metreden gol yiyen kaleciyi halen niye oynatırlar anlamadım.nerdeyse gol yemediği maç yok.artık jübile yapma zamanı geldi.herşeyi tadında bırakmak lazım.sonra rezil olmak var.zaten olmaya da başladı volkanım.evvelki sene fb 1-0 öndeyken sneiderden yediği 30 metre mesafeden 2 golle gs yi şampiyon yapmıştı.devre arası çoook iyi bir kaleci,10 numara ve alman bir golcü bu takıma şart.
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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