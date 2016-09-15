N’doye dönüyor
Fırtına'da yıllık alacağı ücrette de indirime giden N'doye, forma bekliyor. Ligin ilk 3 haftasında kadroya dahi giremeyen 31 yaşındaki forvet, ilk 11'de oynamayı hedefliyor. Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında hücum hattında etkili olamayan bordo-mavililerde Ersun Yanal'ın Aytemiz Alanyaspor maçında N'doye'yi kadroya alabileceği belirtildi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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