 N’doye dönüyor – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    N’doye dönüyor

    N’doye dönüyor
    Fırtına'da yıllık alacağı ücrette de indirime giden N'doye, forma bekliyor. Ligin ilk 3 haftasında kadroya dahi giremeyen 31 yaşındaki forvet, ilk 11'de oynamayı hedefliyor. , ve Osmanlıspor maçlarında hücum hattında etkili olamayan bordo-mavililerde Ersun Yanal'ın Aytemiz maçında N'doye'yi kadroya alabileceği belirtildi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    N’doye dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.