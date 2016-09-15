 İbanez’in yolu açıldı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İbanez’in yolu açıldı

    İbanez’in yolu açıldı
    Osmanlıspor maçında sürpriz bir şekilde kulübede oturtulan sol bek İbanez'in Aytemiz Alanya maçında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Güray'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle İbanez'e 11 yolu gözükürken, Ersun Yanal'ın Arjantinli oyuncuyu hem fiziksel hem de mental olarak Alanya maçına hazırladığı öğrenildi.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İbanez’in yolu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.