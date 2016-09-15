İbanez’in yolu açıldı

Osmanlıspor maçında sürpriz bir şekilde kulübede oturtulan sol bek İbanez'in Aytemiz Alanya maçında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Güray'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle İbanez'e 11 yolu gözükürken, Ersun Yanal'ın Arjantinli oyuncuyu hem fiziksel hem de mental olarak Alanya maçına hazırladığı öğrenildi.