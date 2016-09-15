İbanez’in yolu açıldı
Osmanlıspor maçında sürpriz bir şekilde kulübede oturtulan sol bek İbanez'in Aytemiz Alanya maçında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Güray'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle İbanez'e 11 yolu gözükürken, Ersun Yanal'ın Arjantinli oyuncuyu hem fiziksel hem de mental olarak Alanya maçına hazırladığı öğrenildi.
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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