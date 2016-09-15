Görkemli açılış
Trabzonspor’un yeni stadının önümüzdeki ay hizmete gireceği müjdesini veren Bakan Soylu, “Akyazı’nın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla önümüzdeki ay yapacağız. Akyazı Projesi, Trabzon’un nefes alacağı yer olacak” ifadesini kullandı.
AVNİ AKER PARK OLACAK
Soylu şöyle devam etti: "Trabzonspor'umuz Akyazı'ya geçtiği andan itibaren orada şehrimizin insanlarının çok istifade edebileceği, orada birbiriyle beraber nefes alabileceği ve hemen yanında da inşallah bir kültür merkezinin de yapılacağı, orayı böyle bir bina yığını haline getirmeyeceğiz. Avni Aker Stadyumu'nun yerinin park olması için de sabırsızlanıyoruz. Yeşilin tamamen hakim olduğu bir süreç orada tamamen ortaya koyulacaktır. Bunların hepsi bizim açımızdan çok önemlidir."
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
- Stoch yine kayıp
Toplam 5
Yorum
fanatik 35 metreden gol yiyen kaleciyi halen niye oynatırlar anlamadım.nerdeyse gol yemediği maç yok.artık jübile yapma zamanı geldi.herşeyi tadında bırakmak lazım.sonra rezil olmak var.zaten olmaya da başladı volkanım.evvelki sene fb 1-0 öndeyken sneiderden yediği 30 metre mesafeden 2 golle gs yi şampiyon yapmıştı.devre arası çoook iyi bir kaleci,10 numara ve alman bir golcü bu takıma şart.
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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