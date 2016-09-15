 Görkemli açılış – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Görkemli açılış

    Görkemli açılış

    ’un yeni stadının önümüzdeki ay hizmete gireceği müjdesini veren Bakan Soylu, “Akyazı’nın açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla önümüzdeki ay yapacağız. Akyazı Projesi, Trabzon’un nefes alacağı yer olacak” ifadesini kullandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayramlaşma töreninde Trabzonlu sporseverlere beklediği müjdeyi verdi. Konuşmasında Trabzon'da birçok önemli atılımlar yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Akyazı Stadı'nın açılışı önümüzdeki ay yapılacak. Bütün hazırlıklar hemen hemen beklediğimiz seviyeye geldi. Orada güzel bir açılış, bir şöleni yapılacak. Bir spor tarihi Akyazı'da tekrar canlanacak. Misafirlerimiz olacak. Önceki gün gittiğimiz Tendürek eteklerindeki köyümüzün çocuklarını inşallah buraya getireceğiz. İkisi G.Saraylı, biri Beşiktaşlı ama onları inşallah buradan gönderdiğimizde bordo-mavi gönüllülüğüyle bir araya getireceğiz" dedi.

    AVNİ AKER PARK OLACAK
    Soylu şöyle devam etti: "'umuz Akyazı'ya geçtiği andan itibaren orada şehrimizin insanlarının çok istifade edebileceği, orada birbiriyle beraber nefes alabileceği ve hemen yanında da inşallah bir kültür merkezinin de yapılacağı, orayı böyle bir bina yığını haline getirmeyeceğiz. Avni Aker Stadyumu'nun yerinin park olması için de sabırsızlanıyoruz. Yeşilin tamamen hakim olduğu bir süreç orada tamamen ortaya koyulacaktır. Bunların hepsi bizim açımızdan çok önemlidir."
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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