 Futbolda dün yok – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Futbolda dün yok

    Futbolda dün yok
    dün Tesisleri'nde bayramlaştı. Törende konuşan Okay Yokuşlu, "Herkese çok teşekkür ediyoruz buralara kadar geldikleri için. Lige galibiyetle başladık fakat ardından 2 mağlubiyet aldık. Daha yolun başındayız. Taraftarlarımızı da aynı bütünlükte görmek bizi mutlu etti. Bizi desteklemeye devam etsinler, iyi olacağız" dedi. Milli Takım'daki performansı ile ilgili konuşan genç futbolcu, "Zor bir deplasmanda iyi bir maç çıkardım. Futbolda dün yok. Önemli olan bunu devam ettirebilmek" ifadesini kullandı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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