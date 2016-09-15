Dersler çıkardık
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, "İlklerin kulübü olarak güzel bir organizasyon düzenleniyor. Taraftalarımız ile beraber iç içe olmamız çok güzel" dedi. "Bu organizasyonlar Trabzonspor camiasının büyüklüğünü gösteriyor" ifadesini kullanan genç futbolcu şöyle devam etti: "Trabzonspor her zaman kafaya oynayan bir takımdır. Ersun hocanın bir sözü var; 'Trabzonspor tavla oynasa bile kazanması lazım.' 2 yenilgiden dersler çıkardık."
- 15 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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