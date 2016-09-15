 Dersler çıkardık – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Dersler çıkardık

    Dersler çıkardık
    Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, "İlklerin kulübü olarak güzel bir organizasyon düzenleniyor. Taraftalarımız ile beraber iç içe olmamız çok güzel" dedi. "Bu organizasyonlar camiasının büyüklüğünü gösteriyor" ifadesini kullanan genç futbolcu şöyle devam etti: "Trabzonspor her zaman kafaya oynayan bir takımdır. Ersun hocanın bir sözü var; 'Trabzonspor tavla oynasa bile kazanması lazım.' 2 yenilgiden dersler çıkardık."
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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