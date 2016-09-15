 Değişim zamanı – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Değişim zamanı

    Değişim zamanı
    Ligin ilk 3 haftasında gol yollarında etkisiz kalması, Ersun Yanal'ı arayışa itti. Kasımpaşa ve G.Antepspor maçlarında Muhammet Demir'e, Osmanlıspor karşısında ise Suk'a görev veren Ersun Yanal, maçına farklı bir takım kurgusuyla çıkabilir.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
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