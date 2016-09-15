 Büyük bir kulübüz – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Büyük bir kulübüz

    Büyük bir kulübüz
    Fırtına'nın yeni transferlerinden Matus Bero, 'un gerçekten çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. 21 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor'da sıfırdan başladık. Zamanla daha iyi olacağız. Umutluyum, önümüzde uzun bir yol var" ifadesini kullandı.
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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