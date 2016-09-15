Bu sene başarırız

Trabzonsporlu Aytaç Kara tüm müslüman aleminin bayramını kutladı. Herkesin sağlıklı huzurlu bir bayram geçirmesi dileğinde bulunan 23 yaşındaki orta saha, "Bu sezon beklenen başarılara ulaşacağımızı umuyorum. Elimizden geleni yapacağız" dedi.